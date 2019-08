Voici ce que Wade négocie en secret avec le…Palais

Gouvernement de majorité présidentielle élargie : Les manœuvres de Wade

Du Pape du Sopi, l’on retiendra certainement cette image de l’homme capable de signaler à gauche pour tourner à droite. Me Abdoulaye Wade nous a habitué à ce genre de coups. Tous les observateurs ne manquent de relever ces derniers temps que le Président Wade, après avoir consulté certains opposants virulents au régime du Président Macky Sall, comme Ousmane Sonko, Mamadou Lamine Diallo, a entrepris de restructurer la direction de son parti, le Parti démocratique sénégalais (PDS).

Tout ceci entre dans le cadre d’une stratégie très bien élaborée par Me Abdoulaye Wade visant à museler et à écarter Oumar Sarr, son désormais ex-numéro 2 au PDS, de la scène politique nationale. Oumar Sarr devenu encombrant, et un obstacle pour Me Abdoulaye Wade très décidé à reprendre les choses en main, en vue de pouvoir obtenir une amnistie pour son fils, Karim Wade.

Me Abdoulaye Wade crache du feu sur son successeur à la tête de la nation Macky Sall, mais en même temps, dit-on, parait disposé à lâcher du lest, si seulement il peut obtenir ce qu’il veut. D’ailleurs, selon certaines informations, c’est qu’il a été mis au courant qu’un rapprochement entre le Président de la République, Macky Sall et Oumar Sarr était en vue, qu’il a pris sur lui de se débarrasser de ce dernier dont certains avaient même prédit son entrée du gouvernement.

D’après les sources de Xibaaru, Me Abdoulaye Wade ne cracherait pas une entrée du PDS dans un gouvernement de majorité présidentielle élargie, comme du temps de Abdou Diouf. Ce qui lui permettrait d’obtenir enfin l’amnistie pour son fils.

