La Commune de Gnith, située dans le département de Dagana (région Saint Louis) vient de se revêtir de ses plus beaux atours. Au lendemain de la fête de la Tabaski, les jeunes de cette localité historique du Walo traditionnel ont initié une grande opération de nettoyage, histoire de répondre à l’appel pressant du Président de la République Macky Sall pour un «Sénégal Propre». A en croire Adama Diaw alias Diaw Fara, maître d’œuvre de cette opération de salubrité : «Le Président de la République son Excellence Macky Sall, à travers le Ministère sénégalais de l’Urbanisme du Logement et du Cadre de Vie, a voulu améliorer la santé des populations en mettant l’accent sur l’hygiène et la propreté. Les nombreuses opérations de désencombrements observées à Dakar et à l’intérieur du Sénégal vont dans ce sens. Nous, en tant que partisans de la mouvance présidentielle, voudrions bien accompagner ces actions dignes de louanges. Et c’est ce qui nous a poussés à intervenir au niveau local par cette grande journée de nettoiement au niveau de Gnith Commune. Nous envisageons dupliquer cela partout dans la Commune. »