Sport-Tournoi Foot Plage : Kawsara Laye plus forte que Cambérène 2…

La grande Finale de la première Edition du Tournoi Foot Plage organisée dans la Commune de Cambérène a vécu, ce dimanche. Cette fête de la jeunesse de ce village traditionnel lébou de «Ndaakaru» avait pour parrain l’honorable député et, non moins, premier vice-président de l’Assemblée Nationale sénégalaise, le Président Moustapha Cissé Lo. Elle a drainé un monde fou. Au cours de la première et deuxième mi-temps, les deux équipes finalistes, à savoir, Kawsara Laye et Cambérène 2 , sont parvenues à un nul vierge. C’est pendant le jeu de tirs aux buts que la première citée (Kawsara Laye) a pris le dessus sur l’équipe de Cambérène 2. Le parrain de cette finale a envoyé, à cet effet, une forte délégation conduite de Lamine Diouf. Ce dernier, dans son intervention, M .Diouf a laissé entendre que le Président du Parlement de la CEDEAO se veut toujours un ami de la Jeunesse Sportive de Cambérène et est prêt à répondre à leurs sollicitations à chaque fois que le besoin se fera sentir. Le fil du Khalife Seydina Mandione Laye, présent à cette occasion, et le maître d’œuvre de cette manifestation, le jeune leader Libasse Kane, ont tous salué les hautes qualités humaines du parrain Cissé Lo. Disons qu’une enveloppe consiste leur a été offerte en guise de soutien .