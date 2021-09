Voici comment les Sénégalais financent Eric Zemmour

Ils sont nombreux ces Sénégalais qui s’offusquent de certaines chaînes de télévisions françaises qui diffusent des émissions agressives pour les enfants ou qui attaquent même des séries sénégalaises pour des scènes d’embrassades. Mais ces mêmes Sénégalais lanceurs d’alertes sont ceux-là qui soutiennent indirectement un certain…Eric Zemmour qui a des visées sur la présidentielle de 2022 en France.

Xibaaru a mené des investigations sur les relations du Polémiste islamophobe, Eric zemmour avec des industriels bien, implantés au Sénégal et en Afrique. Et il se trouve que tous les clients Sénégalais de ces industriels sont des soutiens du raciste Zemmour.

Savez-vous que le plus grand soutien de Zemmour est un homme dont l’entreprise est implantée dans plusieurs salons Sénégalais…

Enquête exclusive de xibaaru

Soutien de Bolloré au militant raciste : Les Sénégalais financent Eric Zemmour

Eric Zemmour qui a l’ambition de se présenter à l’élection présidentielle française de 2012, est un homme réputé pour sa sale réputation. Ce n’est certainement pas pour rien que ses prises de position controversées lui valent régulièrement des poursuites judiciaires. D’ailleurs à deux reprises, ce militant qui fait l’apologie du racisme, a fait l’objet de condamnations pour provocation à la haine raciale. Pour exprimer sa haine vis-à-vis des noirs et des arabes, Eric Zemmour milite ouvertement pour que le regroupement familial soit supprimé et que le mariage avec un étranger’ ne devrait plus permettre la venue de ce dernier en France ou sa naturalisation automatique au bout de deux ans.

S’il ne s’agit que de lui, les étudiants étrangers non seulement vont être choisis, mais ils vont devoir payer plus cher en France. Eric Zemmour milite également pour que le droit d’asile soit suspendu « ou (qu’il) ne pourrait être demandé en France mais dans les consulats à l’étranger ». Il est également pour la suppression du droit du sol et que les allocations familiales ne soient plus versées aux étrangers en France. Tous les étrangers ayant maille avec la justice française, doivent être expulsés pour cet apôtre du racisme qui s’en va jusqu’à demander la suppression de la double nationalité aux non-Européens et que les cas de déchéance de nationalité soient étendus.

C’est ce militant ouvertement raciste et anti islamique qui bénéficie cependant du soutien de l’homme d’affaires et industriel français Vincent Bolloré. Vincent Bolloré appuie donc, un ennemi de l’Afrique et du monde arabe. Voilà qui montre ce que tout le monde savait déjà : Vincent Bolloré est tout le temps en accointance avec des militants de l’extrême-droite. Pourtant, s’il a su bâtir sa fortune, une partie il le doit à l’Afrique.

Mais Vincent Bolloré aime être en accointance avec les personnes de l’extrême-droite, celles qui se réclament du conservatisme. Ce n’est pas pour rien que depuis sa reprise en main musclée d’I-Télé, devenue CNews, il a accepté d’accueillir sur l’antenne de cette chaîne de télévision, des éditorialistes chantres de la droite conservatrice. Et malgré les cris d’orfraie, Vincent Bolloré s’en moque éperdument. Il ne se soucie guère des réactions d’indignation, d’orfraie de tous ceux qui s’offusquent de son accointance avec la droite conservatrice.

Un de ses proches cité par l’hebdomadaire français Mariane, soutient : « BFMTV a une position maîtresse, il fallait trouver des relais de croissance. Cela implique la recherche d’émissions au ton assez tranché. Idéologiquement, il y a chez Bolloré et Vivendi un certain goût pour être hors du consensus. N’oublions pas qu’en France il y a au moins un électeur sur quatre aux frontières du Rassemblement national. »

Et d’aucuns y trouvent là la raison de son soutien à Eric Zemmour. Entre les deux, il y a toujours eu cette relation de complicité. Vincent Bolloré a toujours apporté son soutien à Eric Zemmour, ce grand pourfendeur de l’Afrique et de l’islam. Pourtant, une partie de sa fortune qui lui permet d’appuyer Eric Zemmour, il le tire de l’Afrique en général, du Sénégal en particulier. Ce sont des milliards que Bolloré tire chaque année du Sénégal. Rien que Canal + qui est sa propriété, fait un chiffre d’affaires de plusieurs milliards au Sénégal. Ils sont près d’un million d’abonnés de cette chaîne cryptée à être au Sénégal.

Dire que tout cet argent qu’ils versent, sert au financement d’un homme qui a toujours méprisé la race noire. Ce qu’on en tire logiquement, ce sont tous les abonnés de ce bouquet en Afrique qui financent directement l’homme qui insulte leur religion et qui traite de violeurs tous ses enfants. Pire, dans sa campagne d’apologie à la haine raciale, il soutient changer tous les noms musulmans au nom de sa République. Et, c’est Bolloré qui lui apporte son soutien dans sa campagne.

La Rédaction de xibaaru