La Fédération Sénégalaise de Football a publié la liste des 27 joueurs retenus pour affronter le Malawi les 11 et 15 octobre prochains, lors des 3ème et 4ème journées des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, qui se tiendra au Maroc. Ces rencontres cruciales se dérouleront à Dakar et à Lilongwe.