Voici la réponse de Cheikh Abdou Gainde Fatma à Sokhna Maï Djamil

Interpellé sur le cumul de responsabilité de Député à l’assemblée nationale et président de la commission communication du grand Magal de Touba, la réponse de Cheikh Abdou Lahad M’backé Gaindé Fatma est tombée. Il dira qu’il ne se déchargerait pas.

Le député l’a fait savoir dans l’émission Jury du dimanche sur la radio Emedia. Le marabout politicien de Touba, Cheikh Abdou Lahad Gaindé Fatma M’backé, a répondu à l’interpellation en ces termes : « La plupart de tous ceux qui m’attaquent sont des politiques. »

Poussant son argumentaire plus loin, Cheikh Abdou Lahad Gaindé Fatma M’backé de préciser ses relations avec Macky Sall : » je ne me déchargerai pas de la présidence de la commission culture et communication du grand Magal de Touba « .

Le marabout et petit fils du fondateur du mouridisme a aussi expliqué comment il a rencontré Macky Sall qui lui a proposé d’être tête de liste de la coalition Benno en 2017 en ces termes « je vous prie d’être ma tête de liste dans le département de M’backé « .

Il a répondu après avoir consulté l’autorité de la hiérarchie mouride et précisera » qu’on ne lui a jamais demandé de se départir de la commission culture et communication par les responsables de la communauté mouride en occurence le khalife et son porte parole en allusion ».

Cheikh Abdou Lahad Gaindé fatma dira que « si j’étais dans l’opposition , l’on ne m’aurait jamais demandé de démissionner de la commission culture et communication », dit-il. Avant de préciser « je ne permettrai jamais de m’attaquer à un parent, c’est ma cousine, c’est ma nièce, celle là si elle était passée dans la liste de Serigne M’boup, vous verrez » en répondant à Maï M’backé Djamil.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn