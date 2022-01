Voici le gros montant que va toucher le vainqueur de la CAN

A quelques jours de l’ouverture la de CAN, l’identité du nouveau vainqueur de cette compétition est attendue. L’Algérie tenant du titre va remettre son trophée en jeu sur les terres camerounaises.

En plus de repartir avec la coupe, le vainqueur de la CAN percevra un somme importante. Les fennecs remportaient 3,96 millions d’euros en 2019, soit plus de 2,5 milliards. Cette somme a évolué entre temps et le vainqueur de cette édition percevra plus que ce que les fennecs ont reçu en 2019 selon les information du média les-transferts.com.