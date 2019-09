Voici le proche de Tanor qui veut succéder à…Macky

La voix du Parti socialiste (Ps) lorgne le fauteuil présidentiel. Après La Mecque où il avait donné le ton, lors du Pèlerinage 2019 aux Lieux Saints de l’Islam, Abdoulaye Wilane, un proche du défunt Tanor Dieng, a reformulé, hier son vœu de succéder à Macky Sall.

« Je souhaite que Macky Sall puisse finir ses projets et que je le remplace à la tête du pays. Je souhaite servir le Sénégal au plus haut niveau et faire plus que l’ensemble des Présidents qui se sont succédé à la tête du pays, dont Macky Sall. Je souhaite ardemment succéder à Macky Sall. Et demande aux Sénégalais de me faire confiance », a-t-il déclaré.