Depuis quelques jours, des photos de Melania Trump à l’âge de 17 ans refont surface sur la toile. Même si elle y apparaît belle et souriante, nombreux sont les internautes à la trouver totalement méconnaissable. Découvrez ces images dans la vidéo ci-dessous :

Des différences flagrantes entre la jeune Melania Trump et l’actuelle

C’est donc grâce au site allemand Bunte, que les internautes ont pu découvrir des photos de la jeunesse de Melania Trump. Même si la First Lady s’est toujours défendue d’avoir eu recours à la chirurgie esthétique, ces clichés démontrent totalement le contraire. Sur ces photos réalisées au début de sa carrière de mannequin, elle apparaît avec un sourire malicieux, les cheveux longs et le regard espiègle. Bien loin de la femme de 49 ans que l’on connaît aujourd’hui à la beauté froide et parfois figée. Il faut bien l’avouer, la femme du président Américain est difficilement reconnaissable, ce qui a amusé de nombreux internautes.

Melania Trump dément toujours avoir eu recours à la chirurgie esthétique

Malgré tout, Melania Trump continue à démentir avoir eu recours à la chirurgie esthétique tout au long de sa vie. Sa beauté est totalement naturelle et n’est due qu’à un mode de vie sain et sans aucun excès, même au plus fort de sa carrière de mannequin, comme elle l’avait en effet confié à Gala.

“Je vis une vie saine, je prends soin de ma peau et de mon corps. Je suis contre le Botox, je suis contre les injections… Je pense que cela endommage votre visage et vos nerfs. Je vais vieillir élégamment, comme l’a fait ma mère” a-t-elle expliqué à à GQ comme pour faire taire les rumeurs. Or, cette série de photos a réellement de quoi mettre sa parole en doute…