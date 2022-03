Voici les personnes qui vivent de la misère d’Adji Sarr…

L’affaire « Sweet Beauty » avec Adji Sarr fait partie des plus grands scandales qui ont secoué l’année 2021. Jamais dans toute son histoire, notre pays n’a connu un député qui a été accusé de viol. Ces accusations aussi graves n’ont toujours pas encore révélé tous leurs secrets. Si le leader du Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) crie au complot, Adji Sarr et ses conseils l’accusent d’avoir commis ce méfait. Désormais la balle est entre les mains de la justice et tous les sénégalais attendent le fin mot de l’histoire. Mais la vérité n’éclatera pas de sitôt, car ce flou arrange beaucoup de personnes.

Le 3 février 2021, le Sénégal enregistrait le plus gros scandale de son histoire. Une jeune masseuse du nom d’Adji Sarr accusait un député, Ousmane Sonko, de « viols répétitifs et menaces de mort ». Cette affaire avait mis le pays à feu et à sang. De violentes manifestations ont été enregistrées lors de la convocation du patron de Pastef. Ses souteneurs avaient investi les rues pour exiger sa libération. Ils avaient tout saccagé sur leur passage. Quatorze jeunes y ont aussi perdu la vie à tort ou à raison. Et jusqu’à présent, la lumière n’est toujours pas faite sur ce viol présumé.

En effet, seul un procès pourrait permettre de connaître l’épilogue de cette affaire Adji Sarr. Mais depuis l’éclatement de cette histoire, c’est chose impossible. Le décès du doyen des juges Samba Sall était l’un des motifs avancés sur le blocus. Maintenant un nouveau magistrat, Maham Diallo, est nommée à ce poste. Mais jusqu’à présent rien ne bouge. Seuls les avocats du nouveau maire de Ziguinchor multiplient les demandes de main levée pour permettre à leur client de récupérer son passeport. Et, par conséquent, pouvoir sortir hors du territoire national.

Quoiqu’on puisse dire, le retard dans ce procès est bénéfique pour Ousmane Sonko. Aux yeux de beaucoup de ces soutiens, il passe de coupable présumé à victime. Nombreux sont ceux qui pensent que ce dossier Adji Sarr est vide et que toute cette histoire est politique. D’ailleurs cette affaire n’est même plus d’actualité. Pendant ce temps, Sonko voit sa popularité grimper.

Au-delà des bonnes grâces qu’il gagne auprès des sénégalais, Sonko est la personne qui risque le plus dans cette affaire. La Loi n° 2020-05 du 10 janvier 2020 criminalise, désormais, les actes de viol et de pédophilie. En ce sens, la peine pour ce délit peut aller jusqu’à dix (10) ans de prison. Dix années derrière les barreaux, tout l’empire construit par Sonko deviendrait ruines. Pire, sa nature véritable sera exposée au grand jour.

Mais le régime de Macky Sall aussi se met en danger dans cette affaire Adji Sarr. Ce procès tant attendu fera éclater la vérité au grand jour. Et si les dires de Sonko sont confirmés, le pouvoir ne vaudra plus rien aux yeux des sénégalais. Si la justice donne raison au leader se Pastef, le chef de l’Etat, certains de ses ministres, Adji Sarr et ses avocats seront les plus grands comploteurs que notre pays n’ait jamais connus. Alors qu’on ne s’étonne pas de la lenteur dans cette affaire.

Une chose est sûre, Adji Sarr et les quatorze jeunes qui ont perdu la vie dans cette affaire, sont les plus grands perdants. La jeune masseuse a vu son nom et honneur traînés dans la boue. Les jeunes qui ont perdu la vie ne connaîtront jamais la vérité. Au moment où tout semble fonctionner normalement dans le pays. La justice est mise face à ses responsabilités. La tenue de ce procès est un impératif. Et c’est le pays tout entier qui sera délivré de ce lourd fardeau politique qui met en danger la crédibilité de Dame Justice..

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru