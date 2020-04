Vote de la loi d’habilitation : L’intervention du député Cheikh Bara Doli Mbacké…

Monsieur le président,

Monsieur le ministre,

Chers collègues,

Notre pays vit des moments exceptionnels à l’instar de presque

tout les pays du monde du fait de cette menace sur l’humanité

que constitue le covid 19.

L’examen de cette loi d’habilitation en est la plus parfaite

illustration.

Monsieur le Président,

La situation dans laquelle vit le Sénégal exige de la part de tous

les sénégalais une union sacrée pour faire face à cette

menace. C’est pourquoi, je voudrais exprimer, solennellement,

au sein de cet hémicycle notre soutien total à l’habilitation

souhaitée par le président de la république à travers ce texte de

loi pour disposer de moyens et de pouvoirs d’intervention

rapide et efficace et sans obstacle majeur dans le cadre de la

lutte contre le Covid -19.

Monsieur le Président, Très chers collègues,

La pandémie installe de plus en plus, dans notre pays, une

situation inquiétante, malgré l’engagement et la détermination

sans faille de notre vaillant corps médical auquel nous

exprimons nos remerciements et nos vifs encouragements.

Aujourd’hui, la nation toute entière a besoin d’AGIR comme un

seul homme.

Oui, Agir en urgence et avec diligence et efficacité avant qu’il

ne soit pas trop tard. Agir de façon inclusive et dans la

transparence pour rassurer les Sénégalais et les mobiliser dans

cette guerre que notre pays a engagée.

Monsieur le président, Très chers collègues,

Nous osons espérer que le choix des bénéficiaires de

l’indispensable assistance destinée, en ces moments difficiles,

aux populations sénégalaises ainsi que le suivi et le contrôle

des opérations mettront en avant la patrie. Notre conviction est

que toute action engagée actuellement doit viser à renforcer

notre unité pour vaincre l’ennemi. « Bala nga Wakh naam nek

fa »

Monsieur le ministre,

Les mesures d’accompagnement des entreprises annoncées

par le Président de la République devront être élargies très

rapidement, au delà des ménages:

– aux communautés religieuses, aux imams qui sont sollicités

quotidiennement et aux daaras

– aux populations des zones défavorisées notamment dans les

banlieues et les régions périphériques

– au monde rural, au secteur informel et principalement aux

acteurs de l’artisanat, de l’artisanat d’art, du transport et du

commerce.

– aux familles des émigrés sénégalais qui ne reçoivent presque

plus de soutien de la Diaspora

– et enfin travailler à faire faire aux populations des testes

systématiques au Coronavirus

Monsieur le Président, Monsieur le Ministre,

C’est parce que nous croyons sincèrement partager

entièrement avec le Président de la République les soucis de

transparence dans la gestion globale de cette crise que nous

appelons les sénégalaises et les sénégalais à se mobiliser

davantage aux cotés de l’Etat.

C’est seulement avec plus de rigueur et de discipline dans nos

comportements de tous les jours que nous pourrons stopper la

propagation de la pandémie dans notre pays.

Nous voudrions terminer en rappelant que ce combat que nous

avons engagé n’est pas le combat d’une personne, d’une

majorité ou d’un groupe, c’est le combat de tous les sénégalais,

de toute l’humanité et c’est que le Président de la république

semble avoir compris. Nous vous invitons à l’aider et à nous

aider par une démarche non partisane et transparente au nom

de l’intérêt général à gagner cette guerre au grand bénéfice des

Sénégalais et de toute l’humanité.

Nous vous remercierons de votre aimable attention.

Que Dieu veille sur le Sénégal.

Cheikh Bara Doli Mbacké, Président du

groupe parlementaire, ‘’Liberté et Démocratie’’