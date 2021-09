Locales : la coalition crédible de Wade contre le Yewwi « malpropre » de Sonko

Locales : La coalition de Wade va pulvériser « YAW » de Ousmane Sonko

A moins de cinq (5) mois des élections locales, on assiste à la mise en place des coalitions politiques. Chacun y va à sa façon. Du côté du pouvoir, Benno Bokk Yakaar (BBY) garde sa constance et continue de massifier ses rangs. Leurs adversaires de l’opposition sont malheureusement ankylosés par les démons de la division. Cependant, deux coalitions, au sein de cette opposition, se font face. Il s’agit de la giga coalition de l’ancien président, Abdoulaye Wade, et celle de Yewwi Askan Wi « YAW » de Ousmane Sonko et Khalifa Sall. Mais la nouvelle coalition risque de ne pas faire le poids devant le Pape du Sopi.

Les locales ne seront pas uniquement une bataille entre l’opposition et le pouvoir. Mais elle opposera aussi des membres de l’opposition. En effet, les adversaires de Macky Sall manœuvrent pour le battre en 2022. Les grands leaders de l’opposition ont mis sur pied de nombreuses coalitions. Même si cette division n’est pas à leur faveur, ils ont cas même adopté cette stratégie. Ousmane Sonko, hanté par le pouvoir, tient son « YAW » et Wade, sa giga coalition.

Depuis l’an 2000, les coalitions ont toujours montré leur puissance devant les régimes d’alors : Front pour l’Alternance (Fal 2000), Benno Siguil Sénégal (2009), Benno Bokk Yakaar (2012). Mais depuis l’arrivée de Macky Sall, l’opposition est réduite à sa plus petite expression. Mais cette fpis-ci, la coalition présidentielle va se trouver en face d’adversaires de taille en 2022.

« YAW » est composée de partis politiques qui sont peu représentatifs. A part le Pastef de Ousmane Sonko, les autres partis politiques au sein de cette opposition n’ont pas le bagage nécessaire pour faire à Macky Sall. Le parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité bat de l’aile depuis les évènements du mois de mars. Beaucoup de jeunes ont tourné le dos au député accusé de viols présumés par la jeune masseuse Adji Sarr.

Sonko et Cie visent l’électorat des jeunes alors que ces derniers ne peuvent pas leur donner la victoire. L’histoire politique du Sénégal a démontré que cette frange de la population élit rarement ses dirigeants. Et avec le blocage de l’inscription des primo-votants, leur victoire pour les prochaines élections est hypothétique.

La nouvelle coalition d’Abdoulaye Wade est aujourd’hui l’opposition la plus significative. La giga coalition de l’ancien président est composé du PDS, ce parti mythique qui a fait face au régime de Diouf et Senghor, le Congrès des Renaissances fort de huit (8) partis politiques et la coalition Jotna qui regroupe dix-huit (18) partis politiques. Ces partis politiques représentent un fort électorat qui risque de faire mal à la bande Macky Sall.

Abdoulaye Wade reste une légende dans le landerneau politique. L’avoir à ses côtés, augmente les chances de ses alliés. Les électeurs sénégalais ont leurs habitudes de vote. Et ils votent rarement pour des partis qui sont peu connus. Contrairement à Sonko, Abdoulaye Wade reste le Gorgui national. Et avec ses nouveaux alliés, ils pourraient faire basculer la balance du côté de l’opposition en 2022.

La bataille risque d’être serrée pour les prochaines élections. Ces partis qui n’ont qu’un seul adversaire, Macky Sall, vont se mener la vie dure. Mais Abdoulaye et sa giga coalition risque de pulvériser toutes les autres coalitions au sein de ladite opposition.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru