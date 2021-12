Le vote du budget du ministère de l’Environnement et du Développement durable a servi de tribune à Abdou Karim Sall pour faire le point sur le programme XËYU NDAW ÑI.

Au total, son département dispose d’un quota de 10.000 emplois mais à l’heure actuelle, près de 7000 contrats ont été signés, a déclaré Abdou Karim Sall devant la représentation nationale. Ce dernier a annoncé en même temps que les salaires des mois d’août et de septembre ont été intégralement payés aux concernés.

Mais ses propos repris par Emedia n’ont pas estompé les critiques de l’opposition dont certains de ses membres ont dénoncé des » recrutements politiques ». Des accusations balayées d’un revers de main par Abdou Karim Sall. D’après lui » un processus transparent a permis de procéder à des recrutements dans toutes les régions, tous les départements, toutes les communes, tous les villages du pays ».

À l’Assemblée nationale, le ministre de l’Environnement et du Développement durable a apporté des précisions sur la répartition des 10.000 places entre les différents départements.

Ainsi, 7. 000 jeunes seront recrutés pour les besoins de l’Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte, 2.000 pour la Direction des Eaux et Forêts, Chasse et Conservation des Sols et 1.000 pour la Direction de l’Environnement et des Établissements Classés. Un recrutement qui devrait permettre à la DEEC de gonfler ses rangs et mettre sur pied une brigade de surveillance.