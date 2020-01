Yeumbeul : Un médecin vole le téléviseur de la salle d’accueil de l’hôpital

Une rocambolesque histoire de vol d’un téléviseur écran plat par un médecin cardiologue du nom d’O.D secoue Yeumbeul-Nord. D’après des sources du quotidien «L’As», les faits se sont produits dans la nuit du jeudi au vendredi dernier.

Le Dr Dièye, constatant le vol d’un téléviseur écran plat dans sa structure hospitalière, a saisi les limiers du Commissariat de Yeumbeul d’une plainte. Sans tarder, les hommes du Commissaire Diouf se sont déplacés sur les lieux pour procéder au constat et prendre des empreintes avant d’entamer les auditions.

Tout le personnel qui a travaillé cette nuit et les vigiles ont été entendus dont le médecin cardiologue en question. Cependant, ce dernier a été trahi par les traces de ses chaussures en cuir. Lors de leurs investigations, les policiers se sont rendu compte que les chaussures sont celles du cardiologue.

Ce dernier, cueilli et interrogé, passe aux aveux en déclarant l’avoir dérobé dans le souci d’équiper sa nouvelle clinique sise à Keur Massar. Une perquisition à son domicile a permis de retrouver le téléviseur volé.

Suffisant pour qu’il soit placé en garde à vue. Mais avec l’intervention des hautes autorités sanitaires et judiciaires, le cardiologue a été libéré.