Rencontre Macky et « Noo Lank » : Le collectif donne ses conditions…

Alioune Babara Cissé veut amener « Noo Lank » au Palais. Le médiateur de la République cherche les voies et moyens pour une possible rencontre entre le président Macky Sall et les responsables du collectif qui manifestent contre la hausse du prix de l’électricité au Sénégal et la libération de Guy et Cie. Mais, le co-coordonnateur, Bentaleb Sow et ses camarades ont posé la condition suivante.

« Alioune Badara Cissé est dans son rôle de médiateur. Ce que nous lui concédons. Cependant, il y a des choses très claires dont nous avons parlé avec lui lors de la rencontre le 2 janvier. Pour nous, il est hors de question de rencontrer le président Macky Sall ou de négocier avec lui, tant qu’il y a des préalables requis, c’est-à-dire la libération de Guy Marius Sagna, Ousmane Sarr et Fallou Gallas Seck », confie-t-il dans les colonnes du journal L’Observateur.

« Nous n’avons pas dit non à une rencontre avec le président Macky Sall. Mais, avant toute discussion avec lui, il faut que ce préalable soit réglé. Alioune Badara Cissé avait promis de rapporter cette position de Noo Lank au président de la République. Nous pensons qu’il l’a fait. Ce qui est clair est que le collectif n’est pas prêt à rencontrer Macky Sall, ni discuter avec lui, tant que nos camarades ne sont pas libérés », précise-t-il.

Le co-coordonnateur a soutenu que le collectif va continuer à dérouler son plan d’actions contre la hausse du prix de l’électricité et à exiger la libération de Guy Marius Sagna et compagnie.