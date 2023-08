Yewwi « implore » Sonko de mettre fin à cette grève de la faim

Résolument à vos côtés depuis tout le temps, nous suivons de très près et à la seconde votre situation d’otage hautement politique de Macky Sall, incapable de souffrir votre ascension politique fulgurante. Le harcèlement constant, l’acharnement régulier et les persécutions ininterrompues qu’il n’a de cesse de vous infliger depuis vos débuts en politique, vous amènent à engager l’épreuve ultime et fatidique de grève de la faim, avec des dizaines d’autres prisonniers politiques.

Les Leaders de la Coalition Yewwi Askan Wi ont adressé, « solennellement », une missive à Ousmane Sonko, en grève de la faim. Ils implorent, « et de vive voix », au « Patriote », de mettre un terme à cette diète, renseigne Senego. Pour garder intactes ses facultés physiques et mentales, qui les mènera « inéluctablement au pouvoir en 2024 ».

Votre militantisme indéfectible, votre patriotisme légendaire et votre sens des responsabilités sans commune mesure nous obligent à comprendre votre engagement dans ce combat honorable et légitime.

Seulement, la perception est autre. Le peuple sénégalais en général et vos compagnons et militants en particulier, que vous avez fini d’emballer dans votre projet de transformation qualitative du Sénégal et de l’Afrique pensent que vous êtes entrain de baisser les bras et de leur tourner le dos. L’immense espoir que vous avez susciter en eux est entrain d’en prendre un sacré coup.