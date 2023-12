Zambie : sa femme le trompe…le célèbre musicien se sui.cide (images)

Un homme se donne la mort à cause de l’infidélité de sa femme…L’histoire se passe en Zambie (Afrique Australe).

Un homme zambien, Nathan Mithi, s’est su.icidé après avoir accusé son épouse Sabby Phiri de l’avoir trompé à plusieurs reprises.

Mithi était membre du groupe de musique zambien de premier plan, Ghetto Link. Il est décédé il y a quelques jours et a été inhumé le jeudi 14 décembre 2023. Dans une longue note de su.icide partagée sur son mur Facebook, Mithi a parlé des difficultés de son mariage avec Sabby, portant des accusations d’infidélité, de tromperie et de poursuite d’un style de vie luxueux.

Il a commencé le message en disant: “Si vous voyez ça, alors je suis probablement MORT! Ne sautez pas mais apprenez de moi. Sabby, tu es la raison de ma mort.”

Il a raconté comment il avait surpris sa femme en train de coucher avec d’autres hommes sur leur lit conjugal, dont un jeune parent et un propriétaire, qu’il avait ouvertement insulté dans son post. Il a également cité 15 cas dont il se souvenait où sa femme aurait été infidèle, mentionnant des rencontres avec un parent et collègue musicien, le général Kanene, ainsi qu’avec le porte-parole du gouvernement Cornelius Mweetwa.

Mithi, qui s’est marié avec sa femme en 2012, a parlé de se marier pour le look et a mis en garde ses semblables contre le fait de se marier pour le look, mais plutôt pour le caractère. “N’épousez jamais une femme à cause de son apparence, mais épousez-la pour ce qu’elle est. La première erreur que j’ai commise avec Sabby”, a-t-il déclaré. “L’apparence ne fait pas tout dans une relation, mais elle compte. Une relation basée sur l’apparence physique a souvent une date d’expiration.”

En outre, il a accusé sa femme de rechercher constamment des relations en dehors de leur mariage, ce qui lui a brisé le cœur et l’a finalement conduit à décider de se su.icider.

« Pourquoi me suis-je suicidé? Je l’ai fait parce que je l’aimais vraiment du fond du cœur. Mon cœur ne pouvait pas supporter les absurdités dans lesquelles elle se livre. Mais en même temps, c’était un véritable amour pour moi. J’ai perdu espoir en l’amour, je ne vois qu’une seule femme dans ma vie et c’est elle. Donc ! si je ne peux pas l’avoir, alors laissez-moi reposer en paix », a écrit Mithi.

Il a également révélé qu’il avait laissé Sabby avec cinq enfants, « trois de moi et deux de deux pères différents. Je ne sais même pas si ce sont mes enfants. »

Source AM