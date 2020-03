Ziguinchor : La région enregistre 3 cas positifs et 109 cas de contact

Selon le professeur Ansoumana Diatta, la région comptabilise au total 3 cas positifs et 109 cas de contact. Parmi les 109 cas de contact répertoriés, 97 cas sont établis à Ziguinchor tandis que les 12 autres sont à Oussouye. Le professeur Diatta a également informé que les 3 cas positifs sont en traitement à l’hôpital régional de Ziguinchor et leur état de santé est stable et tous les 109 cas de contact sont mis en quarantaine a informé le Professeur.

Une situation qui selon le comité régional de lutte contre le COVID 19 pourrait connaître une évolution. C’est dans ce sens qu’il a exhorté aux populations à plus de vigilance et surtout au respect stricte des mesures prises par le chef de l’état. Dans ces propos, le professeur Ansoumana Diatta a félicité les agents de santé pour le travail qui sont entrain d’abattre. A l’endroit de la presse locale le comité régional de lutte contre le COVID 19 les a remercié pour le sérieux et la rigueur dans le traitement de l’information relative au coronavirus avant de les appeler à se déployer encore plus dans la sensibilisation.