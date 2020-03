Guerre contre le Coronavirus : les femmes de Linguère s’engagent et s’impliquent

La mobilisation des forces pour la lutte préventive contre le Covid-19 dans la commune de Linguère continue de s’étendre. Ainsi , sous la houlette de Maty Guèye , les femmes se sont manifestées en s’ impliquant dans la lutte contre la propagation de la pandémie et ont remis un important lot de produits phytosanitaires à la mairie .

Selon Maty Guèye , ce don d’ antiseptiques et de détergents à la commune est une contribution des femmes de la ville de Linguère. Et , elle invite les femmes qui représentent le socle de la famille , de sensibiliser les populations pour qu’elles appliquent à la lettre les règles d’hygiène instruites par les autorités médicales . Pour le représentant du maire à la réception des produits de désinfection , les femmes constituent un pilier important dans la lutte préventive contre le Covid-19 dans la commune et les exhorte à s’impliquer d’avantage dans la lutte préventive auprès de la communauté . Par ailleurs , le représentant du conseil municipal a magnifié l’acte et invite les bonnes volontés à continuer à la contribution de la lutte préventive contre le Covid-19.