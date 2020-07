Ziguinchor : La toiture du stade Aline Sitoé Diatta emportée par le vent

Les fortes pluies accompagnées de vents violents qui ont occasionné des dégâts énormes partout dans la région Sud du Sénégal, n’ont pas épargné le stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor.

Inauguré en février 2015 après deux années de reconstruction et de réhabilitation par les chinois, le stade Aline Sitoé Diatta n’a pas pu résisté aux vents violents qui ont accompagné les pluies enregistrées au cours de la semaine.

La toiture de la tribune couverte a été emporté laissant un décor qui affligent les nombreux amoureux du ballon rond qui fréquentent régulièrement ce stade et qui n’ont que leurs yeux pour constater les dégâts.

Désormais sans toitures, les eaux de pluies envahissent et inondent les vestiaires et les bureaux et provoquent ainsi la détérioration les installations et autres équipements.

« Les dégâts sont énormes et les conséquences seront plus que désastreuses si l’état n’intervient pas aussitôt » a signalé Mamadou Badiane, le Directeur du stade Aline Sitoé Diatta, le seul stade moderne que compte la région de Ziguinchor.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG