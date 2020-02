A Ziguinchor nombreuses sont des femmes qui ignorent leurs droits et /ou ne disposent pas de moyens pour s’offrir les services d’un avocat en cas de conflit avec la loi suffisant pour que l’association des jeunes avocats du Sénégal entreprends pour une deuxième fois à Ziguinchor, un tourné juridique de promotion des droits de la femme. Il s’agit pour ces jeunes avocats du Sénégal d’assister, de plaider et de défendre devant la barre les détenues dont les procès sont ouverts ou de diligenter les dossiers de celles qui attendent toujours d’être jugé et de les défendre afin qu’elles retrouvent la liberté. En outre, les jeunes robes noires vont s’enquérir des conditions de détention des femmes détenues et leur apporter leurs soutiens morals et en nature pour soulager leurs peines car pour Maître Adama Fall, président de ladite association « la place de la femme dans la société n’est pas en prison ». C’est pourquoi des séances de causerie et d’animation au profil des femmes seront organisées pour vulgariser le protocole de Maboutou qui contient un ensemble de dispositions qui protègent la femme, renforcent et reconnaissent leurs droits. Pour réussir leur mission l’AJAS s’est associé avec un certain nombre d’organisations qui œuvrent toutes pour la promotion des droits de la femme.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU/ ZIG