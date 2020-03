Ziguinchor : le mouvement « j’aime le Sénégal » joue sa partition à l’UASZ

Très préoccupé par la situation délétère qui prévaut à l’université Assane SECK de Ziguinchor (UASZ), le mouvement « J’aime le Sénégal’’ prend son bâton de pèlerin et s’engage dans la résolution de la crise universitaire qui perdure et commence à prendre des proportions de plus en plus inquiétantes.

Son président Moulaye Camara en conférence de presse se dit outré par les violences notées ces derniers jours lors des affrontements entre étudiants et forces de l’ordre. Des affrontements qui ont occasionné des blessés et des arrestations du côté des étudiants et d’énormes dégâts matériels. Pour lui l’heure est grave et il est plus qu’opportun d’appeler les protagonistes à la table de négociation.

Ainsi pour trouver une solution, Moulaye Camara prône pour l’implication des chefs religieux et coutumiers de la région. D’où l’appel lancé à l’endroit de l’imam ratib et de l’évêque de Ziguinchor pour jouer la méditation.

En amont le mouvement « J’aime le Sénégal » a déjà entamé des concertations avec l’inter amicale des étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU / ZIG