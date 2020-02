Ziguinchor : Les Femmes de la CEDEAO s’arment contre le terrorisme

Le réseau Paix et sécurité pour les Femmes de l’espace CEDEAO (REPSFECO Sénégal) dont l’objectif principal est d’apporter une contribution de qualité aux femmes en termes de mobilisation sociale et politique, a procédé ce Mercredi 26 Février à Ziguinchor, au lancement du projet ONUFEMME – REPSFECO. Un projet qui œuvre pour l’implication des Femmes et des jeunes du Sahel et de l’espace CEDEAO dans sa lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violant.

Ainsi ONUFEMME – REPSFECO aura pour mission le renforcement de capacités des organisations de femmes et des jeunes à travers des campagnes de sensibilisations, de préventions sur le terrorisme et l’extrémisme violant.

A travers la cellule régionale installée à Ziguinchor, ces actrices de la Paix et de la sécurité s’engagent dans la participation et l’autonomisation des femmes sous tous ses aspects ainsi que la vulgarisation des résolutions 1325,1820 et suivantes, 2242,2250 du conseil de sécurité des nations unies et le cadre de prévention des conflits de la CEDEAO.

La cérémonie de lancement s’est tenue en présence des autorités localeses, des organisations de femmes, de jeunes, des chefs religieux et des organismes de la société civile. Tous engagés dans la croisade contre le terrorisme.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU/ ZIG