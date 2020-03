Ziguinchor : les jeunes disent « Stop Coronavirus »

« Mieux vaut prévenir que guérir » a-t-on l’habitude de dire. C’est ce qu’a compris le conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor (CRJZ). Le président Mamadou Talibé Diallo et ces camarades ont entamé depuis ce matin une vaste campagne de sensibilisation et de distribution de gels hydro alcoolique pour prévenir de la pandémie du Coronavirus.

A la gare routière de Ziguinchor où a démarré la distribution, le CRJZ a sensibilisé les transporteurs et autres occupants de la Gare sur les mesures d’hygiène et de sécurité à tenir pour barrer la route au coronavirus. Un acte citoyen apprécié à sa juste valeur par le président de la gare routière « nous remercions les jeunes du CRJ d’avoir pensé à nous doter de solution hydro alcoolique et surtout de nous informer sur le coronavirus. Désormais nous savons comment éviter cette maladie ». Le secrétaire général des transporteurs d’ajouter « nous nous réjouissons de cette séance de communication et de partage avec le CRJ qui nous a bien outillé et nous comptons assurer la relève en sensibilisant les autres pour qu’enfin qu’il n’ait aucun cas de coronavirus à la gare »

Revenant sur le choix de la gare routière Mamadou Talibé Diallo explique « la gare routière est la porte d’entrée de la ville. Elle est fréquentée tous les jours par des milliers de personnes c’est donc le lieu le mieux indiqué pour sensibiliser et exhorter tout le monde au respect strict des recommandations faites par le ministère de la santé ».

Après deux tours d’horloge de de sensibilisation l’objectif semble atteint pour le CRJ qui promet que la lutte contre le COVID 19 va se poursuive tous les jours et partout sur toute l’étendue de la circonscription régionale de Ziguinchor.