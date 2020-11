Ziguinchor : les musulmans manifestent contre Macron et les caricatures

A l’instar des musulmans de Dakar et d’ailleurs, les musulmans de la région de Ziguinchor affilés à la coordination des musulmans de Ziguinchor et le Rassemblement en hommage au prophète Mouhammad ont organisé différentes activités ce week-end pour manifester leurs indignations par rapport au propos du président français, Emmanuel Macron.

Un sit-in suivi d’une conférence sur l’œuvre et la vie du prophète Mouhammad (PSL) ont été organisé à la place de Goa de Ziguinchor.

A la fin de ces différentes manifestations, un mémorandum produit par les deux grandes organisations islamiques de la région a été remis à la presse pour large diffusion.

Voici le mémorandum :

COORDINATION DES MUSULMANS DE ZIGUINCHOR

RASSEMBLEMENT EN HOMMAGE AU PROPHÈTE MOUHAMMAD

PLACE DE GAO

MEMORANDUM

La récurrence des caricatures blasphématoires sur le Prophète Mouhamed (PSL) par les médias occidentaux, particulièrement l’hebdomadaire satique français « CHARLI HEBDO », a fini par exaspération 1 milliard 800 millions de musulmanes à travers le monde, et à les blesser dans ce qu’ils ont de plus cher, Leur FOI.

Le Sénégal, pays du vénéré Cheikh Omar Foutihou TALL, de Seydi El hadji Malickh SY, pays de Cheikh Ahmadou Bamba, de El hadji Ibrahima Niasse et bien d’autre, ne pouvait être en reste.

Ainsi, la coordination des musulmans de Ziguinchor en relation avec LE « Rassemblement des sénégalais contre l’Islamophobie » (RSI) et les caricatures Blasphématoires sur l’Honorable Prophète Mouhammad (PSL), a décidé de porter la réplique, particulièrement au Président français Emmanuel Macron, qui loin de rassurer les musulmans, a déclaré au nom de la liberté d’expression que ses citoyens : « on le droit de blasphémer ». Et que »la France ne renoncera pas aux caricatures ! ».

A ‘instar de la Umma islamique, la coordination des Musulmans de Ziguinchor appelle le peuple français à prendre ses irresponsabilités devant les hommes et devant l’histoire en freinant son président dont les déclarations va-t-en guerre portent un GRAND COUP au VIVRE ENSEMBLE, fondement de la paix universelle et de la stabilité des nations.

La coordination des Musulmans de Ziguinchor, tient également à prévenir le peuple français, conformément au message de l’islam et l’appel du Prophète Mouhammad (PSL), que la riposte des musulmans du Sénégal sera pacifique mais forte et massive!

Mouhammad (PSL) est le prophète de l’islam, il est le meilleur des hommes et le sauveur de l’humanité, telle est notre conviction profonde. Par conséquents les musulmans du monde ne resterons jamais passifs face à tout acte visant à déshonorer Mouhammad le sublime, le Bien-aimé, le sceau des prophètes.

La coordination des musulmans de Ziguinchor, appelle donc les musulmans à prendre leur responsabilités pour préserver l’honneur de leur Prophète, chacun selon ses moyens, mais en évitant de tomber dans la violence et les excès car l’Islam est paix et son prophète Mouhammad (PSL),, par sa vie et ses enseignements a été le symbole et l’incarnation jamais égalé de la Paix.

Enfin, la coordination des musulmans de Ziguinchor, invite chaque musulman selon ses moyens et ses prédispositions, à boycotter les produits français tant qu’Emmanuel Macron restera campé sur sa décision.

« En vérité nous t’avons accordé une victoire éclatante, afin qu’Allah te pardonne tes péchés passés et futures, qu’il parachève sur toi ses bienfaits et te guide sur la voie droite et qu’Allah t’accorde un puissant secours ». Souratoul FATIHA VERSET 1, 2, et 3.

« Ils veulent éteindre de leur bouches la lumière d’Allah, alors qu’Allah parachèvera sa lumière en dépit de l’aversion des mécréants. C’est Lui qui a envoyé Son messager avec la Religion de la vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religions, en dépit de l’aversion des associateurs ». Sourate Les RANGS VERSETS 8 et 9.