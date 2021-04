Zone de L’ODGAM de Mbacké : Ndiaga Nokho élu président

L’organisme Départemental de Gestion des Activités de Masse de Mbacké a installé sa première structure zonale à la salle de délibération de la mairie de Mbacké. L’assemblée générale d’installation s’est déroulée sous la direction du superviseur national Ndéné Fall de Kaolack.

La zone est désormais présidée par Ndiaga Nokho et comporte une dizaine de club de la Commune.

Le président Matar Sarr va à la conquête des autres zones du département de Mbacké en attendant les autres départements.

Nouvellement installé, le président Ndiaga Nokho promet de faire dans l’innovation avec l’implantation des Asc (Association Culturelle et Sportive) dans le développement économique, social et culturel et des activités citoyennes.

A noter pour terminer que l’organisme s’est déjà bien illustré dans la campagne de sensibilisation sur le respect des mesures barrières et la vaccination contre le Covid 19 en étroite collaboration avec la Mairie de Mbacké.