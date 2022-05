11 bébés morts…le FRAPP annonce une manifestation

Pour le SEN du FRAPP l’hôpital public est négligé comme l’école publique, négligé comme la route nationale car ce sont l’hôpital, l’école et la route du peuple que n’utilisent ni n’empruntent ceux qui sont chargés de les gérer. Ils ne se soignent pas dans l’hôpital public, n’envoient pas leurs enfants à l’école publique et roule dans l’autoroute à péage.

Cette énième tragédie doit pousser celles et ceux qui n’ont d’autre choix que de se soigner à l’hôpital public – l’écrasante majorité de la population – à se mobiliser pour un système de santé national, démocratique et populaire.

Comment ne pas faire le lien entre les détournements de Mamour Diallo et de Moustapha Diop qui sont tous les deux de la région de Louga et la tragédie de Astou Sokhna décédée à l’hôpital de Louga? Comment ne pas faire de lien entre les Diagne Sy Mbengue, les Diop Sy qui baignent dans des scandales engageant les ressources des populations et la mort des 11 anges de Tivaouane ? Comment ne pas faire le lien entre les détournements par le président Macky Sall, ses ministres et ses directeurs des richesses du Sénégal et le désert médical dans plusieurs domaines que connaît le Sénégal ? Comment ne pas faire le lien entre les accords léonins au détriment du Sénégal que signe le président Macky Sall qui brade nos ressources et le manque de moyens pour notre système de santé ?