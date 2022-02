12 employés virés par Idrissa Seck…le procès renvoyé au 7 mars

Affaire des 12 employés du Cese licenciés par Idrissa Seck : Le procès renvoyé au 07 mars prochain

Les 12 employés du Conseil économique social et environnemental (CESE) licenciés à la suite de la prise de fonction d’Idrissa Seck étaient à la barre Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar contre l’Institution. Ces derniers se disent « victimes d’une injustice » de la part du Président de Rewmi qui les aurait licenciés pour leur proximité avec l’ancienne Présidente Aminata Touré.

Au nombre de 12 dont 10 CDI (Contrat à durée indéterminée) et 2 CDD (Contrat à durée déterminée), ces ex-travailleurs avaient saisi le cabinet de Me Joseph Etienne Ndione pour rentrer dans leurs droits. Deux rencontres de conciliation ont été organisées selon nos informations, mais le Cese n’a pas été représenté. D’ailleurs lors de l’audience du 03 Février 2022 du Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar, la non conciliation a été notée, nonobstant la non comparution du Cese bien que régulièrement cité.

C’est par la suite que la phase contentieuse avait été déclarée ouverte et la cause renvoyée à l’audience publique du 21 Février 2022 pour notre mise en état et pour nouvelle citation du Cese.

À ladite audience, l’affaire a été renvoyée 07 Mars 2022 pour la communication de leur dossier à la partie adverse.

LE COLLECTIF DES 12 EMPLOYÉS