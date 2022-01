Le dernier coup de Idy met le Palais en colère…du feu sur le CESE

Mahmoud Saleh l’avait prédit. Un coup d’état « débout » est en préparation. Et les derniers soubresauts sur le dossier de la loi criminalisant les relations homosexuelles ont fait clairement voir au locataire du palais que ce qui se passe n’est qu’un aperçu de ce qui se trame contre lui. Les réactions des cités religieuses sur l’échec de cette loi au parlement ne sont que les premières houles du tsunami qui devrait s’abattre sur Macky à l’approche de la présidentielle…

Xibaaru l’avait déjà évoqué dans un article. Votre site préféré vous parlait de l’instrumentalisation de certaines cités religieuses en réaction à la « dangerosité » de certaines décisions de Macky Sall. Et xibaaru prévenait sur les cascades de réactions négatives des foyers religieux pour pousser le président Macky Sall dans ses derniers retranchements. Et la première étape était la loi criminalisant les pratiques homosexuelles.

Et toutes les réactions ont chargé Macky Sall d’être le commanditaire de l’échec de la loi. Maintenant la seconde étape visera les manifestations post-électorales. Le président Macky Sall sera tenu pour responsables des violences qui vont découler de ces élections locales. Et ces mêmes porte-paroles vont encore tenir Macky Sall comme le seul responsable de ces violences. Et cela ne va pas s’arrêter là puisque l’opposition va essayer de diaboliser le président à l’approche des Législatives.

Et ce sera le début de la troisième étape. Les comploteurs vont alimenter les citer religieuses sur une situation qui pourrait être pire que les évènements de mars 2021. Et les avertissements vont fuser de toutes parts pour demander aulocataire du Palais de ne pas chercher à briquer un troisième mandat sinon il sera tenu pour responsable de tout ce qui arrivera. Et Macky sera lâché par toutes les cités religieuses. Une situation qui le poussera à chercher une autre alternative pour la présidentielle.

Et figurez-vous que le président Macky Sall n’aura d’autre choix que de présenter l’autre homme fort du régime…Idrissa Seck. Ce dernier sera cet homme fort du régime après Macky Sall en 2023 car il aura utilisé les fonds confidentiels du Conseil économique social et environnemental (CESE) qu’il dirige pour se faire les meilleurs alliés dans les cités religieuses. Aujourd’hui, son réseau dépasse les chambellans des khalifes généraux. Il est à un niveau insoupçonné où parler à un khalife Général est devenu chose facile pour lui.

Et c’est ce qui fait flipper le théoricien du Palais qui a vu venir le coup sur la loi contre les homos. La déferlante des réactions hostiles à Macky Sall et aux députés de la majorité présidentielle n’est pas anodine. Elle a été préparée et menée de main de maître par un comploteurs qui ne rampe plus mais qui se tient debout face à eux, à quelques encablures du Palais, et qui utilise l’argent du contribuable pour leur faire la guerre. Et Mahmoud Saleh sait de quoi il s’agit.

Et le palais en colère est incapable de réagir car le président ne veut pas donner raison à ceux qui l’avaient averti du réel danger que représentait l’alliance « Mbourou ak Soow ». Le Soow (lait caillé) a mal tourné et il a pourri…Et maintenant l’alliance « Mbourou Ak Soow » n’est plus ce qu’il était. Le Palais se montre méfiant et veut se séparer de tout ce qui est pourri. Mais le Palais ne veut pas seulement se séparer de ce comploteur, mais il envisage de le dépouiller de ses responsables politiques.

Tout l’entourage du comploteur dont les ministres sont actuellement travaillés au corps et marqués à la semelle pour rester dans la mouvance présidentielle et lâcher leur « gars ». Selon nos sources, les ministres issus de cette formation politique devront garder leurs postes au lendemain des Locales mais le leader de ce parti perdrait son poste de président d’une institution. C’est l’arroseur qui va se retrouver arrosé car Macky n’est pas Wade…il ne se laisse pas berner aussi facilement.

La rédaction de xibaaru