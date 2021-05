Les homos veulent interdire le territoire Français à des Khalife généraux

En guise de réponse à la marche effectuée par le Collectif « And Samm Jikko Yi » contre l’homosexualité au Sénégal le dimanche 23 mai, l’Association d’aide, de défense homosexuelle, pour l’égalité des orientations sexuelle (Adheos) a saisi le ministre de l’Intérieur français à travers une lettre dans laquelle, elle menace les instigateurs.

Ladite association demande que le Collectif And Samm Jikko Yi dont le coordinateur Ababacar Mboup « soit l’objet d’une interdiction administrative du territoire considérant que sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou relation internationale de la France » lit-ton dans la correspondance adressé à Gérald Darmanin.

En clair, l’Adheos demande au ministre de l’Intérieur français d’interdire le territoire français et européen aux « complices de l’extrémiste salafiste sénégalais Ababacar Mboup ainsi qu’au Khalife Général des Tidianes ». Continuant sur sa lancée, elle souhaite que les « complices » de Ababacar Mboup « le Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour Imam Dame Ndiaye, président de l’association islamique du Sénégal, Imam Moustapha Gueye, Dame Mbodj, Imam François Mbodj, Cheikh Abdourahime Seck, Khalife de Thianaba, Omar Diagne, Clédor Séne, Assane Diouf, Cheikh Oumar Diagne, Cheikh Bekay, khalife des Khadres fassent l’objet d’un signalement à des fins de non-admission aux systèmes d’information Schengen (article L211-2 du code de l’entrée et du droit séjour des étrangers et du droit d’asile).

Dans le communiqué, il est également demandé à ce que ces personnes deviennent l’objet d’une « interdiction administrative du territoire considérant que leur présence en France constituerait une menace grave ». Poursuivant, l’Adheos tente de contrer le Collectif And Samm Jikko Yi en affirmant que « l’islam n’appelle nullement à tuer des Sénégalais par des Sénégalais ». Par conséquent, dit-elle « Ababacar Mboup, qui a appelé publiquement aux meurtres d’homosexuels sénégalais, ces personnes radicalisées islamiques sont devenues de dangereux fossoyeurs du vrai message de l’islam ».