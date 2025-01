13 morts dans un accident : Amadou Ba appelle à des mesures urgentes

Chers compatriotes,

C’est avec une profonde tristesse et une vive émotion que j’ai appris le tragique accident survenu hier à Bambey, lors du retour des pèlerins du Magal de Kazu Rajab.

Ce drame touche en plein cœur la commune des Parcelles Assainies, d’où sont originaires la majorité des victimes. En ces instants d’une douleur indescriptible, je tiens à adresser mes condoléances les plus sincères et émues aux familles endeuillées des Parcellois, ainsi qu’à tous les Sénégalais ébranlés par cette tragédie. Mes pensées les plus solidaires accompagnent également les blessés, à qui je souhaite un prompt et complet rétablissement.

Cet accident tragique nous rappelle l’urgence d’agir pour protéger nos concitoyens. J’exhorte les autorités compétentes à mettre en œuvre des mesures immédiates et durables afin de prévenir ces drames récurrents qui brisent tant de vies et de foyers.

Amadou Ba