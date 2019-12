13 pays à Dakar pour le…Festival Rythmes et Formes

La 9ème édition du FESTIVAL RYTHMES ET FORMES DU MONDE, du 19 décembre 2019 au 1ier janvier 2020 accueillera 13 pays, notamment, la GAMBIE, invitée d’honneur, la FRANCE, le BRÉSIL, les PAYS-BAS, la SUÉDE, le CAP-VERT, le NIGÉRIA, le BURKINA FASO, les ÉTATS UNIS, HAÏTI, ISRAËL, et le SÉNÉGAL.

Au cours de ce Festival, diverses manifestations socioculturelles, environnementales, sportives et touristiques seront organisées. Ainsi les spectacles (Musique, Danse et Théâtre), les conférences, les expositions, les workshops, la foire des artistes, les activités sportives, la soirée de gala, la journée d’intégration, la promotion de la sécurité routière, les opérations de reboisement et nettoiement, les consultations médicales gratuites regrouperont les jeunes, les femmes, les enfants et les touristes, pour le plaisir et le bien-être des populations et tous les participants.

Pour cette édition, de grands noms de la musique internationale Il y aura la participation de Tony Vacca (Etats Unis) Martina De Cocco et Mo Maiê (Brésil) Myren (Canada) Andréa (Suisse), One Nation (Liban), Siaka (Burkina Faso), Oriazul (Cap-Vert), Kom Trasiga (Suéde), Sylvie Pourcel (Haïti), Nady (France), Valentina Poli (Italie), Ben Aylon (Israël), Royal Messenjah (Gambie). Sans compter les artistes de renom du Sénégal, Mama Balla, Baka Niang, Matar Léboubi Eyti Roots Domou Dialaw, Araf Afrique, Donald & Blues Roots, Dianga Dou Wess, Arc-en-Ciel, Coumbis Sorra, Mbaymi, Mo le Berger, Soboba De Band et autres…