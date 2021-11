Trois enfants tués par leur père…Ansoumana Dione parle de troubles mentaux

Un médecin tue ses trois enfants et se suicide : Ansoumana DIONE évoque des problèmes de santé mentale et interpelle Abdoulaye DIOUF SARR.

Le stress, l’anxiété, causés par les énormes difficultés liées à la vie, avec les multiples charges familiales, sans oublier les lourdes obligations professionnelles, entre autres pressions sociales, poussent, de plus en plus, les citoyens à donner la mort, de façon cruelle. A cause certaine déception ou de trahison, l’usage de l’alcool et de la drogue, souligne Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), les populations se retrouvent dans une folie généralisée.

Conséquence de cette situation, regrette Ansoumana DIONE, il ne passe pas un seul jour où la presse ne relate des cas de suicides, sans les autorités ne réagissent par rapport à ce vaste fléau. Au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, fait-il remarquer, personne ne s’intéresse aux problèmes de santé mentale. En vérité, dit-il, les sénégalais sont plus que jamais abandonnés à leur triste sort, avec aucune possibilité d’être écoutés pour prévenir, par exemple, de tels drames dont nul ne sait à qui le prochain tour.

Heureusement que le Président Macky SALL a décidé d’accompagner l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), révèle Ansoumana DIONE, Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale. A l’en croire, le chef de l’Etat s’est engagé à outiller son organisation, pour une meilleure prise en charge des besoins des populations, en matière de santé mentale. C’est pourquoi, Ansoumana DIONE appelle le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, pour plus de collaboration.

Rufisque, le 07 novembre 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)