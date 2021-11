Présidentielles en Gambie : Seulement six (6) dossiers validés

Quinze dossiers de candidature à l’élection présidentielle prévue le 4 décembre en Gambie ont été rejetés et six autres validés, a appris samedi l’AFP auprès de la Commission électorale indépendante (CEI).

“La plupart des dossiers (rejetés) ne remplissent pas les exigences constitutionnelles“, a déclaré le porte-parole de la CEI Makan Khan interrogé par l’AFP. Il a cité parmi les manquements notés dans les dossiers rejetés le non-respect du parrainage par des électeurs.

L’article 47 du code électoral stipule que chaque candidat doit soumettre une liste de parrainage d’au moins 200 électeurs inscrits dans chaque circonscription. Parmi les dossiers qui n’ont pas été acceptés, 8 ont été présentés par des candidats indépendants, selon le porte-parole de la CEI.

Six dossiers ont été validés dont ceux du président sortant Adama Barrow du National People’s Party (NPP) et d’Ousainu Darboe du Parti démocratique unifié (UDP). Les autres sont Mama Kandeh du Congrès démocratique de la Gambie, Halifa Sallah de l’Organisation démocratique du peuple pour l’indépendance et le socialisme (PDOIS), ainsi que les indépendants Essa Mbaye Faal et Abdoulie Ebrima Jammeh.

Le président Barrow, 56 ans, a déclaré officiellement sa candidature à sa propre succession jeudi, à quelques jours du démarrage officiel de la campagne électorale la semaine prochaine. L’élection du 4 décembre sera la première depuis le départ de Yahya Jammeh. Elle est considérée comme un test de la transition démocratique du pays.

Avec Afp