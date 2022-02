Quand Macky Sall nous rassemble !

Je pèse mes mots : ce discours du Président de la République à l’occasion de l’inauguration du Stade du Sénégal, désormais le Stade Abdoulaye Wade était historique et infiniment émouvant à entendre pour l’enfant de la République que je suis.

D’aucuns pourront continuer à polémiquer sur le mérite du pape du Sopi à être honoré de la sorte, ce ne seront que vaines querelles d’ignorance et rancœurs d’arrière-garde.

Macky Sall l’a si bien dit, personne ne mérite plus que Wade le nom de ce stade. D’abord pour son parcours intellectuel, ensuite pour son parcours politique et enfin parce que simplement il a été un Président d’une République qui s’appelle le Sénégal. Mais ce qu’il ne nous dit pas, c’est qu’il aime profondément Wade, qu’il considère comme un grand sénégalais et comme son deuxième père.

En tout cas, ce fut un bel événement que cette inauguration, sportif, mais aussi diplomatique et politique. Un rendez-vous qui nous rappelait l’importance de l’unité et de la paix dans notre pays. Hier soir l’émotion était forte, car je crois que tous les Sénégalais regardaient dans la même direction et croyaient en la sincérité de l’acte de leur Président.

D’ailleurs, cet acte s’inscrit dans une continuité de tradition républicaine comme une « marque de reconnaissance », dans la lignée du stade Léopold-Sédar-Senghor ou encore du Centre international de conférences Abdou Diouf.

Tous nos présidents aiment ou ont aimé le Sénégal passionnément et mettent tout leur cœur et leur force à son service, à notre service. C’est pourquoi il est émouvant de leur rendre hommage. Si notre président Macky Sall a décidé d’honorer son prédécesseur et mentor en politique, de surcroit de son vivant, c’est avant tout une vraie reconnaissance d’un fils à son père, à sa personne qui en plus de nous céder un héritage politique inestimable, laissera désormais une trace architecturale indélébile dans notre histoire. C’est un symbole et une consécration, qui plus est, juste après la victoire des Lions à la coupe d’Afrique des Nations.

D’ailleurs c’est encore Sadio Mané qui nous a fait vibrer hier soir.

Après avoir remporté la Can pour la première fois de l’histoire du Sénégal, l’enfant de Bambali a fait un beau geste pour apporter sa participation à l’inauguration du Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Il a annoncé par la voix du président de la République et sous les ovations du public, offrir son Ballon d’Or au musée Pape Bouba Diop.

C’était donc un grand soir de fête et un grand jour dans l’histoire du football sénégalais que ce mardi 22/02/2022, qui marqua l’inauguration du Stade Abdoulaye Wade. Ce stade servira désormais d’enceinte à tous les matchs de l’équipe nationale du Sénégal. Alors quel plus beau lieu pour réaliser le souhait d’Abdoulaye Wade qui appelait cette semaine tous les Sénégalais à unir leurs forces pour la réalisation d’autres rêves encore plus grands au profit exclusif du Sénégal et de l’Afrique.

Longue vie à Abdoulaye Wade et Merci à Macky Sall pour avoir honoré notre cher Pater !

Oumou Wane