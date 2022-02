Crise scolaire : Le Coneems exécute son troisième plan d’action

La coordination nationale des enseignants engagés pour un meilleur système (Coneems) a lancé son troisième plan d’action. Le syndicat a décrété un débrayage le mardi et une grève générale mercredi (aujourd’hui, Ndlr). Le boycott des cellules pédagogiques et des évaluations figurent également dans le plan d’action.

Outre les revendications du Cusems et Saemss, Pape Boubacar Kama et compagnie exigent la signature de tous les arrêtés d’admission au CAP et CEAP et l’augmentation de la bourse des élèves maîtres et des classes spéciales, rapporte L’As.