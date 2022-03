Sénégal-Egypte : Les tickets un véritables casse-tête

Tous les Sénégalais veulent aller au stade pour donner de la force à leur champion d’Afrique, mais peu d’entre eux verront la bande à Sadio Mané de leurs propres yeux. La faute à une innovation qui exclut un bon nombre d’inconditionnels. Décrocher un ticket pour la phase finale du Mondial Qatar 2022 est plus aisé qu’obtenir un ticket pour le match retour Sénégal contre Égypte, prévu le 29 mars prochain au stade Abdoulaye Wade du Sénégal. Et pourtant, la Fédération sénégalaise de football a voulu satisfaire la demande, supérieure à l’offre. En effet, sur les 50 000 places du stade, seuls 45 000 tickets sont en vente. C’est la plateforme « Diotali » qui a été choisie pour commercialiser les tickets. Le partenaire technique de l’instance a mis en place le site Gaindéyi et choisi quelques endroits.

Entre problème d’accès à la plateforme et incompréhension, beaucoup de gens n’arrivent pas avoir un ticket pour venir pousser les champions d’Afrique, battus à l’aller (1-0) et qui comptent sur leur public pour renverser les Pharaons. « Les points de vente ‘’Diotali’’ ne sont pas nombreux. La meilleure façon serait d’utiliser les stations, les clubs ou d’autres endroits de proximité pour que tout le monde puisse se procurer un ticket. Parce que le match intéresse tout le monde, ce n’est pas une affaire de privés », a déclaré un jeune venu de Rufisque et qui a passé la nuit au point de vente situé à Dieuppeul.

Entre samedi soir et dimanche soir, ce sont des milliers de personnes qui ont convergé à l’agence Diotali, située près de la police de Dieuppeul. Sous un arbre du bâtiment, un jeune tient une liste sur laquelle plus de 900 personnes se sont inscrites. Ils attentent tous le démarrage de la vente prévu à 17h. « J’étais là hier soir jusqu’à 22h, ils ont déchiré la liste des inscrits. Je suis revenu à 6h du matin. Et jusqu’à présent, je n’ai pas aperçu l’ombre d’un ticket. C’est du jamais vu ça ! D’habitude, les tickets sont vendus dans les stations, les espaces publics, entre autres. Mais comment se fait-il qu’il n’y ait aucun point de vente dans la banlieue ? », regrette Bakary Goudiaby. Lire la suite en cliquant ICI