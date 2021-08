1866 accidents de la circulation enregistrés dont 15mortels…entre janvier et juillet 2021

La route continue de faire des victimes. Selon le lieutenant de police, El Hadji Malick Niang par ailleurs commandant de la compagnie de circulation du commissariat central de Dakar, 1866 accidents de la circulation ont été enregistrés, entre janvier et juillet 2021.

S’exprimant en marge d’une rencontre dédiée à la sécurité routière, il indique que les accidents mortels sont au nombre de 15. S’agissant des accidents corporels, les policiers en ont dénombré 655. Poursuivant, il a aussi renseigné que 1.166 accidents matériels ont été recensés.

Par ailleurs, le commandant de la compagnie de circulation du commissariat central de Dakar a soutenu que 90% des accidents sont causés par le facteur humain. C’est la raison pour laquelle, il a sensibilisé les usagers sur le port du casque pour les motos et l’utilisation du téléphone. « Quand vous êtes au téléphone, on peut vous annoncer une bonne ou mauvaise nouvelle et dans tous les cas ça peut perturber la conduite. Il faut donc que les usagers en soient conscients. Pour les motos, il faut que les gens portent les casques. Le non-port de casque peut causer des morts ou des traumatismes crâniens », a-t-il alerté.

Aux piétons, il les invite à ne pas emprunter l’autoroute. Et pour leur bien, il leur recommande de prendre les passerelles et les passages, pour traverser.

Emedia