19 morts de Sakal : Mansour Faye sur les lieux de l’accident

Le Ministre des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye est venu en urgence sur les lieux de l’accident survenu sur la route de Sakal, faisant 19 morts et des blessés graves. Le Ministre a eu des explications explicites du Commandant des Sapeurs Pompiers, mobilisés. Présentement, les morts et les blessés sont transportés entre les structures hospitalières de Louga et de Saint-Louis. Mais, il n’est pas écarté de transporter certaines victime vers Thiès. D’après le Commandant, le transfert se fera en fonction de la disponibilité des places dans les morgues et autres.