Présidentielle 2024 : Pastef lance le programme « Wër domba »

Le parti Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) va bientôt lancer son nouveau programme « Wër domba » pour sensibiliser les citoyens à « l’importance de s’inscrire sur les listes électorales ».

Selon Alioune Badara Mboup, coordonnateur du programme Wër domba, ce programme s’occupe spécifiquement de faciliter l’inscription des primo-votants sur les listes électorales. Et il vise à augmenter la participation des jeunes aux élections et à leur donner la possibilité de faire entendre leur voix dans les décisions politiques qui les concernent.

« Chez PASTEF, nous croyons fermement que les jeunes sont l’avenir de la démocratie. C’est pourquoi nous pensons qu’il est crucial de les inclure dans le processus électoral. Nous sommes convaincus que si nous pouvons inciter les jeunes à s’engager dans la politique dès leur plus jeune âge, nous pourrons construire une société plus juste, plus équitable et plus prospère pour tous », explique-t-il.

Pour lui, PASTEF est un parti politique innovant qui se distingue par ses initiatives visant à augmenter la participation citoyenne aux élections, rapporte Senego.