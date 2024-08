350 pèlerins Catholiques Sénégalais en Italie, Israël, Palestine, France, Espagne et Portugal

Le président du Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques du Sénégal (CINPEC), Monseigneur Paul Abel Mamba, a déclaré, vendredi, à Dakar, que toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement du pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté.

‘’Tout est fin prêt pour le départ la nuit du 24 août 2024, et les toutes les dispositions prises pour un bon pèlerinage’’, qui va se dérouler du 24 août au 15 septembre, a assuré l’évêque du diocèse de Tambacounda, à la veille du départ des pèlerins catholiques. ‘’J’invite chaque pèlerin à donner le meilleur de lui-même pour qu’ensemble on puisse réussir ce pèlerinage’’, a dit le prélat, ajoutant que ‘’chacun a sa part de responsabilité’’ pour la réussite de l’évènement.

Le thème spirituel de cette édition, ‘’Pèlerins de la paix’’, est une référence, a-t-il précisé, au verset biblique Jean 14 :27 : ‘’Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix’’. ‘’Ce thème est en lien avec les turbulences qu’a vécues le Sénégal en mars 2024 et avec ce que traverse Israël et la Palestine, mais aussi les autres pays dans le monde, dans le Sahel, au Soudan, en Russie et en Ukraine’’, a expliqué abbé Paul Abel Mamba.

Pour l’édition 2024 du pèlerinage catholique aux lieux saints de la chrétienté, ‘’chaque pèlerin a déboursé 3 500 000 francs CFA tous frais compris grâce au soutien financier conséquent de l’Etat et des partenaires ’’, a-t-il ajouté.

A l’étape de Rome, les 350 pèlerins catholiques, répartis en sept groupes de 50 personnes rencontreront le Pape François et célèbreront dans les quatre basiliques majeures de la ville italienne. ‘’Ils se rendront ensuite à Jérusalem et Nazareth (Terre sainte), à Bethléem (Palestine), à Lourdes (France), à Saint Jacques de Compostelle (Espagne) et enfin à Fatima (Portugal)’’, a détaillé Monseigneur Mamba.

Source APS