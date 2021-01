Les forces de défense et de sécurité sont décidés à mettre fin au trafic de bois. En effet, 350 troncs d’arbre ont été saisis dans la zone de Diankhe Makhan par la gendarmerie et les eaux et forêts.

Au cours de cette opération, trois (3) individus ont été interpellés dont deux étrangers. Des tronçonneuses et des motos ont aussi été saisies.