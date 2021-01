Les avocats de Boubacar Sèye plaident son évacuation en Europe

Boubacar Sèye est gravement malade. Le président de Horizon Sans Frontières, placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles a été transféré, vendredi, au pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar. Me Amadou Diallo, son avocat plaide pour son évacuation en Europe.

“Son état de santé s’est gravement dégradé. Je l’ai vu le vendredi vers 13h et il était très mal en point. Il avait fondu comme du beurre sous le soleil. Il ne pouvait rien digérer. Tout ce qu’il mangeait, il le vomissait. Il a pratiquement passé tout son temps à l’infirmerie, il m’a dit qu’il était assez bien traité mais, par rapport à sa situation, il estimait qu’il fallait impérativement qu’il voie un médecin”, a expliqué l’avocat de Boubacar Sèye, par ailleurs président de Amnesty International Section Sénégal, joint au téléphone pas nos confrères de Emedia, repris par Senego.

Selon lui, l’appel de son client a été étendu. Car, dans le contexte actuel marqué par la pandémie du coronavirus, il vivait dans des difficultés. Et, d’après l’avocat, les toilettes de la prison ne sont pas adéquates avec son handicap. ” Nous avons introduit une demande de liberté provisoire pour lui et nous estimons qu’elle sera suivie d’effet. Par rapport à sa santé, nous estimons qu’il est important qu’il puisse rencontrer des spécialistes et pas forcément ceux qui sont dans ce pays. Nous voulons son évacuation en Europe, auprès de sa famille pour sa prise en charge“, a-t-il plaidé.

A rappeler que Boubacar Sèye est placé, depuis mardi 19 janvier 2021, sous mandat de dépôt par le Doyen des juges. Le président de Horizon sans frontières est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles après ses sorties sur la gestion des fonds injectés dans la lutte contre l’émigration clandestine.