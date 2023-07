3e candidature : Les Etats-Unis félicitent Macky Sall

Les États-Unis se félicitent de l’annonce faite aujourd’hui par le président sénégalais Macky Sall selon laquelle il ne briguerait pas un troisième mandat. Nous pensons que des élections libres et régulières et des transitions de pouvoir permettent de renforcer les institutions et de rendre les pays plus stables et plus prospères. La déclaration claire du Président Sall constitue un exemple pour la région, contrairement à ceux qui cherchent à éroder le respect des principes démocratiques, y compris la limitation des mandats. Nous sommes fiers d’appuyer les institutions électorales et la société civile du Sénégal dans le travail important qu’elles accomplissent et nous continuerons de collaborer avec le Sénégal pour soutenir l’engagement durable du peuple sénégalais en faveur de la démocratie.

Antony J.Blinken,

Secrétaire d’Etat