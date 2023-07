3e mandat : Bes du Ñakk se réjouit de la décision de Macky Sall

Le Directoire national de Bes du Ñakk s’est réuni à son siège le mercredi 5 juillet 2023, dans le but d’analyser la situation économique, sociale et politique du Pays.

Avant toute chose, le Directoire national de Bes Du Ñakk s’incline devant la mémoire des jeunes citoyens qui ont perdu la vie à la suite des violentes manifestations du mois de juin dernier ; il exprime sa solidarité à leurs familles et au peuple sénégalais. Et profitant de la récente célébration de la Tabaski, Bes Du Ñakk formule ses vœux de paix et de fraternité à l’endroit de toute la population sénégalaise. Dewenati !

Par ailleurs, Bes Du Ñakk se félicite de la participation réussie du Président Serigne Mansour SY Djamil et des militants du parti au Dialogue national lancé par le Président de la République le 31 mai 2023. Le compte rendu des différents participants aux riches échanges qui s’y sont tenus, atteste encore de toute la pertinence du choix d’y prendre part. L’application des recommandations issues de ces échanges entre acteurs jouissant d’une très grande expérience politique serait un atout majeur pour le développement de notre pays.

En outre, le Directoire national de Bes Du Ñakk se réjouit de la décision du Président de la République de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Le Président de la République avait toujours dit qu’il s’exprimerait sur la question le moment venu ; et il vient de le faire de la plus belle manière, pleine d’intelligence et de hauteur. Il restitue dans toute sa clarté l’invite du Président Mansour SY Djamil, qui d’une manière prémonitoire et subliminale, lui avait enjoint : « Président gëmmël door ». Cette décision du Chef de l’Etat apporte un vent de soulagement à travers tout le pays et semble dissiper le climat de tension perceptible dans les déclarations des différents états-majors politiques de l’opposition comme de la majorité présidentielle.

Ainsi, le Directoire national de Bes Du Ñakk invite le Président de la

République à continuer dans cette logique de pacification et d’apaisement du climat politique et social afin que les prochaines élections puissent se tenir dans la sérénité et la transparence. Ceci afin de préserver cette stabilité caractéristique de notre pays et davantage pousser le Sénégal vers l’émergence tant souhaitée.

Par ailleurs, le Directoire national remercie l’ensemble des citoyens, au Sénégal comme dans la Diaspora, qui ont apporté des précisions et leur soutien au Président Serigne Mansour SY Djamil à la suite de la manipulation et du dévoiement de ses propos lors du lancement du Dialogue national. A cet effet, il exhorte l’ensemble des sections de Bes Du Ñakk à se préparer à accueillir la tournée nationale « ëllëg ay dàq » qui sera effectuée prochainement pour préparer la participation du parti aux échéances électorales futures.

Membre de l’équipe de conquête qui a placé Macky SALL au pouvoir en 2012, le Directoire national se félicite du destin commun partagé avec lui ; même si les vicissitudes de la vie politique ont fait apparaitre certains désaccords. C’est fort de tout cela que nous lui souhaitons un dessein qui soit à la hauteur de l’énorme expérience qu’il a pu acquérir pour l’investir au bénéfice de l’humanité toute entière.

Enfin, le Directoire national de Bes Du Ñakk renouvelle ses vœux et prières pour un Sénégal stable, prospère et en paix.

Bes Du Ñakk, ëllëg ay dàq !

Fait à Dakar, le 05 Juillet 2023

Le Directoire National de BES DU NAKK