Boubacar Camara, invité du Jury du dimanche, s’est joint au débat sur la question du troisième mandat en Afrique de l’Ouest. Pour le président d’honneur du parti de la construction et de la solidarité (Pcs)/ Jengü Tabax, l’actuel chef de l’Etat, Macky Sall, ne peut pas moralement et politiquement prétendre avoir un troisième mandat.

« Moralement, il ne peut pas combattre un troisième mandat pour Me Abdoulaye Wade, en 2012, et vouloir briguer encore le suffrage des Sénégalais », a déclaré Boubacar Camara sur les ondes de la Iradio. Avant d’ajouter : « Politiquement, le président Macky Sall ne peut pas non plus faire introduire une disposition constitutionnelle pour limiter le nombre de mandat présidentiel à deux et, aujourd’hui, prétendre à en avoir trois ».

Selon le président d’honneur du parti de la construction et de la solidarité (Pcs)/ Jengü Tabax, cette question du troisième mandat n’est pas constitutionnelle mais politique.