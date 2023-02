455 personnes interpellées par la Police à la veille du procès de Sonko

La Police nationale a effectué une vaste opération de sécurisation sur toute l’étendue du territoire national. Plus de 700 policiers en tenue et en civil ont été déployés dans la nuit du mardi au mercredi 1er février 2023. Cette descente inopinée de la police intervient à la veille du procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang.

« 455 individus ont été appré­hendés dont 246 pour vérification d’identité, 109 pour ivresse publique et manifeste, 11 pour nécessité d’enquête, 03 pour détention et trafic de chanvre indien, 09 pour détention et usage de chanvre indien, 03 pour offre et cession de drogue, 04 pour non­ inscription au fichier sanitaire et social, 01 pour coups et blessures volontaires, 10 pour détention de produits cellulosiques, 07 pour racolage, 02 pour jeux de hasard, 05 pour association de malfaiteurs, 05 pour outrage ou rébellion à agent, 02 pour détention de drogue dure, 02 pour vagabondage et 17 pour vol », renseigne la Police dans un communiqué.