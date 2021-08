750 millions dépensés pour l’homologation du Stade Lat Dior

Le président de la fédération sénégalaise de football a apporté des réponses concernant les travaux du Stade Lat Dior de Thiès. De son avis, une somme de 750 millions a été injectée pour permettre l’homologation de l’infrastructure, rapportent nos confrères d’ActuSen.

« A la suite de la dernière mission de l’inspecteur de la Fifa décidé de ne plus voir du sable aux alentours du terrain. Nous nous sommes engagés donc à faire du gazon synthétique tout autour, pour une cinquantaine de millions. Nous allons relever ce défi pour que d’ici décembre ce stade soit un petit bijou aux normes de la Fifa et de la Caf. Déjà, beaucoup de travail a été fait, et la qualité optimale au mois d’octobre pour le mois de septembre les joueurs pourront voir l’amélioration. Il y a quelques mois nous avions misé sur 400 millions aujourd’hui nous sommes à 600 à 750 millions sur les comptes de la fédération », a indiqué Me Augustin Senghor, repris par le site.