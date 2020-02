79 jours en prison : « Le but du pouvoir, c’est de détruire moralement Guy »…Seydi Gassama

Cela fait 79 jours que le célèbre activiste sénégalais, Guy Marius Sagna, croupit derrière les verrous au Camp pénal de Liberté 6 à Dakar, pour avoir pris part à une manifestation non-autorisée devant le Palais contre la hausse du prix de l’électricité qu’il juge non justifiée. L’Observateur a enquêté sur le séjour carcéral de l’infatigable combattant, devenu la voix des sans voix.

« Le but du pouvoir, c’est de détruire moralement Guy, le pousser à renoncer à son combat. Mais en prison, où je suis allé le voir, j’ai trouvé un homme souriant qui a un bon moral. Le pouvoir est en train de se tromper lourdement parce que cette détention ne fera que renforcer Guy dans ses fermes convictions », a dit Seydi Gassama, directeur exécutif de Amnesty Sénégal.

Selon lui, cette détention immorale et injuste, cherche à persécuter un activiste. « Macky Sall est en train de se livrer à la plus grande injustice que son régime n’ait jamais connue ».