8 mars : Diouf Sarr soutient le plaidoyer des femmes

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale (MSAS)

Ce 8 mars est célébré la journée internationale des droits des femmes. En cette Journée de la femme, Abdoulaye Diouf Sarr souhaite bonne fête á celles qui, toujours en première ligne, s’occupent du Bien-être et de la santé de la famille. Et le ministre de la Santé et de l’Action Sociale soutient aussi le plaidoyer des femmes.

« Présentes dans tous les secteurs, les femmes sont parmi les acteurs les plus dévoués de l’émergence de notre nation. Nous soutenons le plaidoyer des femmes pour plus de droits et d’autonomie », martèle Diouf Sarr.